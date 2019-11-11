Массовое ДТП парализовало Волгоградский проспект в Москве
На опубликованных с места аварии кадрах видно, как вокруг поврежденных автомобилей стоит толпа людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Крупное ДТП произошло на юго-востоке Москвы: по предварительным данным, шесть автомобилей стали участниками аварии. Информация по пострадавшим уточняется, сообщили в ГИБДД Москвы.
ЧП произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 49, строение 5. На опубликованных с места аварии кадрах видно, как вокруг поврежденных автомобилей стоит толпа людей. На заднем фоне стоит машина скорой помощи.
Из-за массовой аварии пришлось перекрыть три полосы движения. Причины ДТП выясняются.