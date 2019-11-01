NYT: Трамп переехал во Флориду

Американский президент Дональд Трамп в сентябре поменял свое постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич во Флориду из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.

Согласно документам суда, ранее президент США жил в Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, теперь он живет в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич. В небоскребе находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, а ранее располагался предвыборный штат республиканцев.

По данным издания, прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс с 2011 года требует от фирмы Mazars налоговые отчисления Трампа и Trump Organization.

Кроме того, глава государства также обозначил в качестве других мест проживания адреса Белого дома в Вашингтоне и частного гольф-клуба в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

Супруга Трамп Меланья также поменяла место постоянного проживания на Палм-Бич.