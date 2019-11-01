Страдающий от онкологии телеведущий рассказал о первых симптомах рака

Американский телеведущий 79-летний Алекс Требек выступил с обращением, в котором рассказал, что испытывал до того, как медики у него обнаружили злокачественное образование поджелудочной железы на четвертой стадии.

Один из первых признаков развития рака, который ощутил Требек - постоянная боль в животе, иногда она распространялась и на поясничную область.

«Хотелось бы, чтобы я знал раньше, что мучившая меня постоянная боль в животе была симптомом рака поджелудочной железы», - приводит слова журналиста издание Daily Mail.

Телеведущий также рассказал о пожелтении кожи, необъяснимой потере веса и повышении уровня сахара в крови. По словам Требека, в настоящее время он проходит второй курс химиотерапии. Врачи дают не очень позитивный диагноз, но телеведущий собирается вести борьбу дальше.