СМИ: президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке. Об этом пишет издание Pagina7.

«Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», - цитируют слова Моралеса в социальных сетях.

Вслед за главой государства о своей отставке заявил вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера.

Ранее Моралес сообщил о проведении новых президентских выборов в связи с массовыми протестами в Боливии. Кроме того, он пообещал обновить состав Верховного избирательного суда страны.

25 октября Высший избирательный суд Боливии объявил о победе Моралеса на выборах. Результаты голосования вызвали критику как со стороны местной оппозиции, так и со стороны организации американских государств, которая была наблюдателем на выборах. После этого в некоторых городах начались акции протеста, переросшие в беспорядки.