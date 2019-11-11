Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Это вам не КВН: как на Украине власть Зеленского разрушается изнутри

Виталий Акиньшин
00:01 11.11.2019
Оппоненты Зеленского, которых он «растоптал» на президентских выборах, перегруппировались и все чаще наносят ответный удар. Президента и его команду критикуют все кто может, нет согласия и внутри.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, globallookpress

В Киеве вчера, 11 ноября, прошел Всеукраинский слет «Слуг народа». Члены партии президента страны Владимира Зеленского собрались, чтобы обсудить насущные проблемы, которых за полгода работы набралось немало.

То, что начиналось как триумфальное шествие новых народных любимцев, по мере погружения в дела и суровую реальность - все больше напоминает банальный передел власти и известную кино-фразу - «белые пришли - грабят, красные пришли - тоже грабят».

Оппоненты Зеленского, которых он «растоптал» на президентских выборах, перегруппировались и все чаще наносят ответный удар. Президента и его команду критикуют все кто может, нет согласия и внутри. Съезд партии «Слуга народа» уже назвали съездом недовольных. Сначала не пригласили беспартийных членов фракции в Верховной раде. Затем пригласили, но без права голоса.

Собранное наскоро, сразу после выборов, в один политический «чан» окружение Зеленского спустя полгода «забродило». И вот уже министр экономики Тимофей Милованов, премьер Алексей Гончарук и еще несколько человек из правительства признаются, что голосовали на президентских выборах не за Зеленского. Депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко на заседании Рады заказывает проституток, а внутри самой фракции одни депутаты требуют проверить других на детекторе лжи по коррупционному делу.

Что происходит в политическом окружении Владимира Зеленского, и какую тактику поведения выбрал экс-глава государства Петр Порошенко на фоне нарастающих недовольств действующим президентом - в репортаже Виталия Акиньшина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.11.2019, 22:15
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Дата11.11.2019, 00:27
В Минобороны раскрыли причины создания Военно-строительной компании
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 17:16
Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха
Дата10.11.2019, 07:30
Символ нескольких эпох: исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:32 Спорт
Оскорбления, расизм и удаление с поля: матч чемпионата Украины обернулся скандалом
00:28 В стране и мире
«Безумная боль и бред»: звезду «Дома-2» экстренно госпитализировали
00:27 Армия
В Минобороны раскрыли причины создания Военно-строительной компании
00:16 В стране и мире
СМИ: президент Боливии подал в отставку
00:01 В стране и мире
Видео
Это вам не КВН: как на Украине власть Зеленского разрушается изнутри
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Как 4000 лет назад: ученые приготовили ягненка по рецепту древних шумеров
Видео
Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Видео
Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»
Видео
Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео
Опубликованы первые фотографии интерьера поездов в Крым
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.