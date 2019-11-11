Это вам не КВН: как на Украине власть Зеленского разрушается изнутри

В Киеве вчера, 11 ноября, прошел Всеукраинский слет «Слуг народа». Члены партии президента страны Владимира Зеленского собрались, чтобы обсудить насущные проблемы, которых за полгода работы набралось немало.

То, что начиналось как триумфальное шествие новых народных любимцев, по мере погружения в дела и суровую реальность - все больше напоминает банальный передел власти и известную кино-фразу - «белые пришли - грабят, красные пришли - тоже грабят».

Оппоненты Зеленского, которых он «растоптал» на президентских выборах, перегруппировались и все чаще наносят ответный удар. Президента и его команду критикуют все кто может, нет согласия и внутри. Съезд партии «Слуга народа» уже назвали съездом недовольных. Сначала не пригласили беспартийных членов фракции в Верховной раде. Затем пригласили, но без права голоса.

Собранное наскоро, сразу после выборов, в один политический «чан» окружение Зеленского спустя полгода «забродило». И вот уже министр экономики Тимофей Милованов, премьер Алексей Гончарук и еще несколько человек из правительства признаются, что голосовали на президентских выборах не за Зеленского. Депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко на заседании Рады заказывает проституток, а внутри самой фракции одни депутаты требуют проверить других на детекторе лжи по коррупционному делу.

Что происходит в политическом окружении Владимира Зеленского, и какую тактику поведения выбрал экс-глава государства Петр Порошенко на фоне нарастающих недовольств действующим президентом - в репортаже Виталия Акиньшина.