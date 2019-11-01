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Вирус, от которого невозможно избавиться, атакует смартфоны

Светлана Головина
01:04 01.11.2019
Xhelper поражает систему Android и в случае удаления продолжает действовать.
Вирус, от которого невозможно избавиться, атакует смартфоны
© Фото: pixabay.com

На сайте компании Symantec эксперты по кибербезопасности рассказали о новом вирусе Xhelper, который поражает смартфоны на базе Android.

Xhelper может попасть на устройство при скачивании приложений, но при их удалении он будет продолжать свою активность.

«Он может переустановить себя после того, как пользователь удалит его и будет оставаться скрытым, не появляясь на панели запуска системы», - сказано в сообщении компании.

Не поможет избавиться от вируса даже сброс смартфона до заводских настроек.

По данным владельцев смартфонов, столкнувшихся с вредоносным ПО, на экране постоянно появляется реклама и сокращается объем памяти.

Специалисты Symantec аргументируют это тем, что вирус Xhelper подключается к серверу, с которого качает другие опасные программы.

За последние полгода было заражено 45 000 гаджетов из России, Америки и Индии.

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