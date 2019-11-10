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Водка из воздуха: ученые сделали уникальное открытие

Ивана Живкович
09:59 10.11.2019
Аппарат для изготовления алкогольного напитка может поместиться в маленькой комнате. Для его использования понадобятся только электричество и солнечная энергия.
Водка из воздуха: ученые сделали уникальное открытие
© Фото: Aircompany, Instagram

Специалисты частной американской компании Air Co разработали необычную технологию изготовления водки - не из зерна, а из воздуха и воды.

В ходе проведенных экспериментов ученые выяснили, что электричество способно превратить углерод, который входит в состав воздуха, в этанол. Затем в результате каталитической реакции атомы углерода, кислорода и водорода повторно соединятся и из этого получится спирт.

«Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, но делает это более эффективно», - цитирует соучредителя и технического директора Air Co Стаффорда Шихана журнал «Популярная механика».

При производстве такого алкоголя, как заявляют в компании, не нужны гигантские обрабатываемые, орошаемые площади посевных, технологии перегонки и ферментации. «Водочный» аппарат помещается в небольшой комнате и работает на электричестве и солнечной энергии.

Кроме того, производство водки таким способом, по словам специалистов, очищает воздух, забирая из него углерод.

Исходя из всех этих факторов, в Air CO заявляют, что их продукт является экологически чистым и даже полезным для окружающей среды.

Журналист портала CNBC, попробовав водку из воздуха, заявил, что она мало чем отличается от произведенной на зернах.

Уникальный алкогольный напиток уже начали продавать онлайн, цена бутылки - 65 долларов. С 2020 года компания хочет выйти и на офлайн-рынок.

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