Сидящий пожизненно убийца пережил клиническую смерть и теперь требует освобождения

Отбывающий пожизненный срок лишения свободы в американской тюрьме Бенджамин Шрайбер требует освобождения. Недавно мужчина перенес клиническую смерть.

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Врачи сумели спасти 66-летнего заключенного, несмотря на то что до этого он подписал отказ от реанимации - особый правовой документ, запрещающий медикам оказывать неотложную медицинскую помощь конкретному человеку по его собственному желанию.

Учитывая тот факт, что фактически он был мертв, Бенджамин Шрайбер счел свой пожизненный срок отбытым и теперь рассчитывает выйти на свободу. Прошение об освобождении уже дважды рассматривалось судами различных инстанций и дважды было отклонено.

«Шрайбер либо еще жив, в этом случае он должен остаться в тюрьме, либо он фактически мертв, и в этом случае само обращение в суд является спорным», - цитирует The New York Times решение судьи Аманды Поттерфилд.

Шрайбер находится в тюрьме с 1996 года. К пожизненному сроку его приговорили за жестокую расправу над мужчиной, которого он насмерть забил рукоятью от топора.