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Трассу под Волгоградом «оккупировали» лежачие полицейские

Ивана Живкович
09:04 10.11.2019
На дороге, где разрешено двигаться со скоростью до 90 км/ч, было установлено шесть препятствий.
© Видео: v1ru, YouTube © Фото: v1ru, YouTube

В социальных сетях появилось видео, снятое недовольным волгоградцем из салона автомобиля. Житель города едет по дороге, и шесть раз подряд его машина подпрыгивает на лежачих полицейских.

Сразу несколько препятствий, идущих друг за другом, как сообщает водитель, установили в Светлоярском районе Волгоградской области.

Расположились лежачие полицейские на трассе, разрешенная скорость на которой составляет 90 км/ч. Автомобилист недоумевает, зачем на магистрали, где нет ограничений, чинить препятствия. Он уверен, что при первом же гололеде здесь будут аварии.

Волгоградский информационный портал V1.RU показал видеоролик главе отделения общественного «Движения автомобилистов России» Армену Оганесяну.  Он отметил, что на региональных дорогах таких лежачих полицейских быть не должно. Скорее всего, это является чьей-то самодеятельностью, которая грозит большим числом ДТП. По словам Оганесяна, препятствия в срочном порядке нужно устранить.

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