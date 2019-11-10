Умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов

В субботу, 9 ноября, в одной из московских больниц скончался заслуженный пилот СССР Иван Погорелов. Об этом сообщает Пятый канал.

Известному летчику было 106 лет. По данным телеканала, причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Иван Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык в Ростовской области. В 20 лет поступил в Батайскую летную школу. С 1941 года работал в Курганской авиашколе. Впоследствии не раз занимал руководящие должности.

Пятнадцатого августа 1969 года Ивану Погорелову присвоили почетное звание «Заслуженный пилот СССР».