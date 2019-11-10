Пациентку оренбургской больницы оставили на полу в коридоре: видео

В Оренбургской области пациентку местного лечебного учреждения оставили на носилках прямо на полу в коридоре. Инцидент произошел в больнице № 4 города Орска.

Ситуацию зафиксировали на видео. На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что пациентка спокойно спит, лежа на носилках. Она укрыта несколькими одеялами и не выражает признаков недовольства. Ролик опубликован в профиле Ural56.ru в Instagram.

По неподтвержденным данным, теплое одеяло может указывать на то, что пациентку недавно внесли в помещение с улицы. Врач, который должен ее принять, предположительно, в этот момент находился в своем кабинете.