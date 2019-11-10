В России может появиться система поощрений для аккуратных водителей

В России могут запустить поощрительную систему для водителей, которые ездят аккуратно. В тестовом режиме она может появиться уже в наступающем 2020 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Я еще раз хочу сказать: в режиме тестирования, поскольку для этого технологически даже, наверное, специального оборудования не надо», - цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера, обсуждение нюансов и перспектив инициативы обязательно будет происходить совместно с комиссией по безопасности дорожного движения. На чем будет базироваться определение аккуратности, на данный момент неизвестно.

Ранее Центробанк предложил снизить тарифы ОСАГО на 20% для аккуратных водителей. Водителям, которые часто попадают в аварии, наоборот предложено поднять стоимость полиса на аналогичный показатель.