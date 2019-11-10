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Безумный болид: сверхзвуковой автомобиль впервые разогнался до 790 км/ч

Ивана Живкович
08:04 10.11.2019
Создатели Bloodhound LSR планируют к следующему лету оснастить авто ракетным двигателем и побить мировой рекорд.
© Видео: Bloodhound LSR, YouTube © Фото: Bloodhound LSR, YouTube

Сверхзвуковой болид Bloodhound LSR спустя всего 4 дня побил свой прежний рекорд скорости – теперь он составляет не 741 км/ч, а 790 км/ч. Об этом сообщает BBC.

На такой скорости автомобиль проехал по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в пустыне Калахари на северо-западе ЮАР.

Задачей очередного заезда, по словам пилота Энди Грина, было измерить параметры аэродинамического сопротивления и торможения. Эти данные, как говорят конструкторы, позволят доработать болид таким образом, чтобы он смог преодолеть звуковой барьер и побить рекорд скорости на суше.

Сейчас самая максимальная скорость, которую удалось развить сверхзвуковому автомобилю, составляет 1228 км/ч. Этот показатель был достигнут в 1997 году в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада на реактивном автомобиле Thrust SSC.

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