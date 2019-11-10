На Урале провалившегося под лед пса достали с помощью ковша экскаватора

В Кировском районе Екатеринбурга на озере Шарташ под лед провалилась собака. Спустя некоторое время туда после рабочей смены приехали строители, чтобы поставить технику на стоянку, и услышали лай.

Неравнодушные мужчины решили спасти пса, но это оказалось непросто. Сначала они хотели по льду подползти к животному с веревкой, потом попытались экскаватором прорубить для собаки путь к берегу. По словам спасателей, все это время, примерно 40 минут, собака пыталась выбраться из воды самостоятельно.

После всех неудачных попыток мужчины приняли решение посадить одного из своих товарищей в ковш экскаватора и направить его к тонущей собаке. Спасательная операция удалась, замерзший пес был спасен.