Опасная находка: в Киеве нашли склад боеприпасов времен Второй мировой

В одном из районов Киева во время замены инженерных сетей рабочие нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Снаряды были обнаружены в 30 метрах от Шулявского путепровода. О находке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«76 лет назад в эти дни Киев освободили от фашистских захватчиков, но эхо тех событий тревожит киевлян до сих пор. Как, например, опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с сотней боеприпасов времен Второй мировой войны», - написал Кличко у себя в Facebook.

На место сразу же прибыли специалисты Мобильного спасательного центра. Они вывезли все найденные снаряды на полигон и обезвредили. Кличко отметил, что инженеры продолжили работы по замене сетей.

Киевская наступательная операция, в результате которой от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир, проводилась почти ровно 76 лет назад – с 3 по 13 ноября 1943 года.