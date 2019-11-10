Борис Джонсон вымыл полы в супермаркете: видео

Премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон вымыл полы в магазине города Метлок. Этот населенный пункт недавно пострадал от наводнения из-за проливных дождей, обрушившихся на Британию.

Это необычное для главы правительства действие Джонсон совершил после того, как рассказал горожанам о выделенной государством помощи на ликвидацию последствий катаклизма. По его словам, правительство направило на эти цели около 2,6 миллиардов фунтов стерлингов.

Мытье пола в исполнении Джонсона привлекло внимание прессы и очевидцев. Судя по всему, именно на это и рассчитывал премьер-министр Британии.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение приостановить рассмотрение законопроекта по Brexit в палате общин. По мнению Джонсона, правительство теперь пойдет по «единственному ответственному курсу» и должно «ускорить» подготовку к Brexit.