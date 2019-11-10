Раскрыты обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

Ведущий и МС Дмитрий Ежиков, более известный как Дима Еж, сообщил, что причиной смерти его друга Паши Фейсконтроля, скорее всего, стал оторвавшийся тромб. Об этом он рассказал в интервью «360».

«Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили «Подозрение на тромбоз», потому что у него недавно была операция на колене», — уточнил Дима Еж.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Фейсконтроля остановилось сердце. Дима Еж это опроверг.

Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, скончался в субботу, 9 ноября. Ему было 38 лет. Он стал известен в начале 2000-х, когда контролировал вход в наиболее дорогие и модные места Москвы.