Подозреваемого в убийстве профессора СПбГУ исключили из научного совета института в Лионе

Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки, лишен членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук в Лионе.

Там отметили, что не могут представить, почему заслуженный и обладающий множеством почетных наград историк мог совершить подобный поступок. По причине этого институт снял с Соколова функции члена научного совета. Об этом учреждение сообщило на собственной странице в Twitter.

Напомним, накануне Соколова достали из реки Мойки полицейские. Преподаватель находился в неадекватном состоянии, а в рюкзаке, который имелся у него при себе, они обнаружили травматический пистолет и две женских руки. При обыске в квартире подозреваемого было найдено женское обезглавленное тело.