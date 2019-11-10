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Под Красноярском столкнулись микроавтобус и «КамАЗ»: есть погибшие

Ивана Живкович
06:31 10.11.2019
Жертвами ДТП стали два человека, еще девять пострадали.
© Видео: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю © Фото: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

В ночь с субботы на воскресенье в Красноярском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров, и грузовика.  В результате два человека погибли, еще девять пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Сегодня ночью на 233 км автодороги Р-257 «Енисей» водитель микроавтобуса «Тойота», который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении», - говорится на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Всего в салоне микроавтобуса находилось 15 человек, погибли водитель и пассажир. Девять других пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди жертв и пострадавших нет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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