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Фильм «Дылда» стал победителем на Женевском кинофестивале

Наталия Майорова
05:23 10.11.2019
Судьи конкурса сочли картину, которая обращается к теме выживания и сложности человеческих взаимоотношений, очень сильной.
Фильм «Дылда» стал победителем на Женевском кинофестивале
© Фото: kinopoisk

Победителем в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном фестивале стал фильм «Дылда», режиссером которого является Кантемир Балагов.

Как сообщается на сайте мероприятия, судьи конкурса сочли картину, которая обращается к теме выживания и сложности человеческих взаимоотношений, очень сильной.

«Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», - отмечается в публикации.

Что же касается актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной, то их игру также отметили как превосходную. Судьи подчеркнули, что артистки сумели хорошо передать сложные эмоции своих персонажей.

Фильм «Дылда» является второй режиссерской работой Балагова. Действие картины разворачивается в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном городе. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Там фильм получил сразу две награды.

Ранее сообщалось, что впервые в истории сразу шесть российских картин были отобраны в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Золотой глобус».

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