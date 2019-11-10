Оппозиция в Боливии захватила государственные СМИ

Оппозиционные силы в Боливии захватили государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV). Их сотрудники вынуждены были покинуть здание, откуда ведется вещание, а потому трансляции прервались.

По словам директора радиостанции Patria Nueva (RPN) Ивана Мальдонадо протестующие окружили студии в здании и угрожали сотрудникам.

«Удерживали нас около двух часов, угрожая уничтожить оборудование… если мы не приостановим нашу журналистскую работу», - сказал Мальдонадо в разговоре с РИА Новости.

Президент Боливии Эво Моралес осудил поведение демонстрантов и заявил, что они действуют как «диктаторские режимы».

«Они хотят заставить замолчать прессу, чтобы совершить переворот», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Беспорядки и митинги в Боливии длятся около трех недель. Поводом для них стали результаты подсчета голосов на прошедших выборах президента. По причине массовых протестов в стране ввели чрезвычайное положение.