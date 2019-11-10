Японский журналист раскритиковал природу Сибири
Японский журналист Мититака Хаттори раскритиковал российские пейзажи. Мужчина проехался по Транссибирской магистрали, а о своем путешествии написал в одном из местных изданий.
Он подчеркнул, что одной из прелестей путешествий по железной дороге являются пейзажи за окном. Однако Хаттори остался недоволен поездкой из-за якобы грязных стекол в вагоне, в связи с чем японец не мог разглядеть открывавшиеся виды.
«Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи», - написал он в своем материале.
Более того, мужчина написал, что российские пейзажи являются «монотонными», а виды «практически не меняются».
«Зачастую на железных дорогах постсоветского пространства вдоль линий посажены деревья наподобие ветроломного насаждения, поэтому поле зрения ограничено, и вдаль ничего не видно», - посетовал он.
Но наиболее неприятным моментом для японского журналиста стала компания, в которой он оказался. Мужчина отметил, что, поскольку путешествие в основном превращается «в пребывание в закрытом пространстве», то комфортнее всего будет ехать в компании друзей или близких по духу людей.
«Однако, если на протяжении нескольких дней ночевать в одной комнате с совершенно незнакомыми людьми, это может вымотать», - заключил он.
Статья была опубликована в издании Asahi Shimbun.