Японский журналист раскритиковал природу Сибири

Японский журналист Мититака Хаттори раскритиковал российские пейзажи. Мужчина проехался по Транссибирской магистрали, а о своем путешествии написал в одном из местных изданий.

Он подчеркнул, что одной из прелестей путешествий по железной дороге являются пейзажи за окном. Однако Хаттори остался недоволен поездкой из-за якобы грязных стекол в вагоне, в связи с чем японец не мог разглядеть открывавшиеся виды.

«Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи», - написал он в своем материале.

Более того, мужчина написал, что российские пейзажи являются «монотонными», а виды «практически не меняются».

«Зачастую на железных дорогах постсоветского пространства вдоль линий посажены деревья наподобие ветроломного насаждения, поэтому поле зрения ограничено, и вдаль ничего не видно», - посетовал он.

Но наиболее неприятным моментом для японского журналиста стала компания, в которой он оказался. Мужчина отметил, что, поскольку путешествие в основном превращается «в пребывание в закрытом пространстве», то комфортнее всего будет ехать в компании друзей или близких по духу людей.

«Однако, если на протяжении нескольких дней ночевать в одной комнате с совершенно незнакомыми людьми, это может вымотать», - заключил он.

Статья была опубликована в издании Asahi Shimbun.