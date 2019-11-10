Небесный «поцелуй»: разрушительный удар молнии в асфальт у заправки попал на видео

Огромный кратер образовался в результате мощного удара молнии на территории американского города Форт-Уэрт в Техасе. Момент такого небесного «поцелуя» попал на видео.

Известно, что инцидент случился еще в конце октября, однако видео появилось в Интернете лишь сейчас. Молния попала в асфальт вблизи автозаправки. В результате, в земле образовалась воронка: ее площадь составляет 15х15 футов (1 фут равен приблизительно 0,3 метра), а глубина - три.

По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Однако на ролике, опубликованном в Сети, видно, что попадание молнии сопровождалось яркой вспышкой и небольшим возгоранием.

В результате, был разрушен бетон: куски асфальта разлетелись на расстояние до 20 метров от точки удара, сообщает Fox4news.