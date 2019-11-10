Китайские СМИ спрогнозировали последствия конфликта РФ и НАТО

Китайские эксперты спрогнозировали последствия посягательства НАТО на территорию России. По их мнению, в случае нападения РФ способна дать симметричный ответ по пяти-восьми столицам европейских государств меньше, чем за неделю.

План нападения на Калининградскую область на случай «агрессии России» в Прибалтике разработали в США. По мнению американского аналитика Ричарда Хупера, на военную операцию потребуется две недели, однако эксперты из Китая полагают, что в реальности потребовалось бы всего два дня.

При этом, пишет Estday.com, НАТО, вероятно, «не сможет вынести» последствий таких действий, так как Россия в течение пяти дней захватит столицы от пяти до восьми стран Европы. Гипотетические противостояние между альянсом и РФ эксперты из Китая оценили, как «большую катастрофу».

Ранее стратегию Хупера оценил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он охарактеризовал его доклад как «бульварное чтиво».