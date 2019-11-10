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Разин заявил об улучшении состояния Заворотнюк

Анна Касаткина
03:43 10.11.2019
По словам шоумена, самые страшные прогнозы врачей не сбылись.
Разин заявил об улучшении состояния Заворотнюк
© Фото: Ekaterina Tsvetkova globallookpress

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку. По его словам, самые страшные прогнозы докторов не сбываются.

При этом он уточнил, что эти сведения не точные, так как его «источник» больше не общается с лечащим врачом артистки.

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку», - написал Разин на своей странице в Instagram.

Несколько месяцев в медиапространстве циркулируют слухи о состоянии здоровья Заворотнюк. У актрисы якобы обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Сам Разин заявлял, что звезде «осталось жить несколько дней». Близкие Заворотнюк официально не подтвердили наличие этого заболевания, однако ранее сделали несколько заявлений.

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