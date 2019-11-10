В США полыхает киностудия Warner Bros: видео

Крупный пожар произошел на территории одного из крупнейших концернов по производству фильмов Warner Bros., расположенном в Бербанке на территории американского штата Калифорния.

По данным местных СМИ, возгорание охватило уже более 12 тысяч квадратных метров.

© Burbank Police twitter

«Более 150 пожарных борются с огнем. К тушению привлечены вертолеты, которые пытаются ликвидировать пламя с воздуха», - говорится в сообщении спасателей Лос-Анджелеса в Twitter.

Как уточняет Hollywood Reporter, официально эвакуация не была объявлена. Благодаря почти отсутствующему ветру в данном районе огонь распространяется медленно.

© Burbank Police twitter

Кадры с места инцидента были опубликованы в Сети. На ролике видно, как в небо поднимается темно-серое облако дыма. Также показана работа вертолетов спасателей.

Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.