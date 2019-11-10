«Жестокое нападение» на полицейского: кошка сорвала интервью

На Youtube набирает популярность ролик, на котором запечатлен момент «жестокого» нападения на полицейского. В кадре представитель стражей порядка дает интервью. Неожиданно на него запрыгивает кошка, вцепившись когтями в грудь мужчины, а потом перебирается к нему на плечо.

Полицейский сохранил спокойствие и поздоровался с неожиданной поклонницей, которая несколько раз ударила его хвостом по лбу. Коп с улыбкой помог животному спрыгнуть на асфальт. Съемочная группа пошутила, что им удалось снять «жестокое нападение на полицейского».

Интересно, что в конце ролика кошка вновь проявляет интерес к копу и поворачивается в его сторону.