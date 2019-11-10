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СМИ показали видео, на котором доцент СПбГУ избавляется от тела студентки

Дарья Михалина
23:58 10.11.2019
На кадрах видно, как мужчина выбрасывает в реку некий предмет.
© Видео: Baza © Фото: baza

В Сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен доцент СПбГУ Олег Соколов. На кадрах видно, как он подходит к реке и избавляется от некого предмета. Как пишет паблик Baza, на видео попал момент, как Соколов выкидывает в реку тело убитой студентки.

О произошедшем преступлении СМИ сообщили 9 ноября. По данным СК РФ, в тот день правоохранители вытащили из реки Мойка мужчину. Рядом с ним был обнаружен рюкзак, в котором лежали оружие и останки человека.

Как отмечают журналисты, убийцей стал преподаватель СПбГУ доцент Олег Они добавляют: в квартире провели обыски, где также обнаружили части трупа. По словам сотрудников СМИ, сам профессор уже признался в содеянном.

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