Вице-премьер Украины призвал «научиться жить рядом с Россией»

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что его стране необходимо научиться выстраивать отношения с Россией. По его словам, наиболее рационально следует подойти к экономической сфере.

Несмотря на то, что РФ является «врагом» Украины, заявил Кулеба, последней следует выстроить с соседом модель отношений.

«Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменила стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить», - сказал он в эфире украинского «5 канала».

Наиболее шаткой, уточнил Кулеба, является экономическая сфера, а потому к отношениям с Россией нужно подходить «прагматично, рационально» и «исходя из своего интереса». По словам политика, интерес Украины заключается в построении европейского государства, которое будет экономически сильным.

Ранее Кулеба заявлял, что Украине нужно перестать «стучаться в закрытые двери НАТО». Он считает, что альянс нужно убедить в том, что без Украины он не так силен, как с ней.