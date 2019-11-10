ДНР: боевики «Правого сектора»* обстреляли военнослужащих ВСУ в Донбассе

Боевики радикальной организации «Правый сектор»* обстреляли грузовик с военнослужащими ВСУ. Инцидент произошел недалеко от пилотного участка разведения сил и средств «Петровское - Богдановка».

По данным Управления Народной милиции ДНР, по автомобилю «Урал» было произведено два выстрела из РПГ-18 «Муха». В результате атаки погиб один украинский военный, четверо были ранены.

В ДНР также обратились к миссии ОБСЕ с призывом обратить внимание на данный инцидент, как на доказательство дестабилизации обстановки со стороны радикалов и неспособности украинского командования контролировать обстановку рядом с районом разведения войск.

В октябре этого года похожий случай произошел в населенном пункте Авдеевка на позициях 92-й бригады ВСУ. Тогда украинские военнослужащие вступили в перестрелку с радикалами из «Азова» и «Правого сектора»*. В результате инцидента погибли три бойца Вооруженных сил Украины.

*«Правый сектор» - террористическая организация, запрещена в РФ