Легенда номер 47: Михаилу Калашникову исполнилось бы 100 лет

В воскресенье, 10 ноября, исполнилось сто лет со дня рождения легендарного русского оружейника Михаила Калашникова. В честь знаменитого конструктора стрелкового оружия по всей стране прошли торжественные мероприятия.

Михаил родился в алтайском селе и был семнадцатым ребенком. В 1930-м году отца семейства признали кулаком и сослали в томский поселок. Там мальчик и начал интересоваться техникой, изучал всевозможные устройства и механизмы.

Калашников работал на заводе, затем был призван в Красную армию, где получил специальность механика-водителя танка. В октябре 1941-го под Брянском Михаил Тимофеевич был тяжело ранен. В госпитале к Калашникову и пришла идея создать свой образец автоматического оружия.

Путь к триумфу оружейника был непростым. Но сегодня фамилия Калашникова стала символом надежности. Его автомат - самое популярное оружие в мире, и уже давно, гораздо больше, чем просто оружие.

В конце XX века французский журнал Libération назвал автомат Калашникова изобретением века. А где-то в мире до сих пор новорожденным мальчикам дают имя Калаш, считая его сильным и приносящим счастье.

О легендарном оружейнике и его знаменитом автомате - смотрите в репортаже Константина Худолеева.