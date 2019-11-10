Рухнувшие иллюзии: какими последствиями обернулся для Германии снос Берлинской стены

В Германии всю неделю отмечают событие, поделившее историю Европы на «до и после». Вечером 9 ноября 1989 года, по немецкому телевидению было оглашено сообщение Политбюро под сенсационным заголовком: «ГДР открывает границу». На переходах в Западный Берлин стало собираться большое количество людей, и уже через несколько часов натиск стал таким, что пришлось окончательно поднять шлагбаум, а военные патрули распустить.

Так пала Берлинская стена. В течение всех последующих дней город был охвачен народными гуляниями и восторгом. Рестораны бесплатно кормили и поили всех желающих.

Однако затем радость развеялась и безмятежная жизнь Восточной Германии внезапно натолкнулась на жестокие законы капитализма. А пьянящий воздух свободы, спустя всего несколько десятилетий, уже не никому не дурманит голову.

Для Восточной Германии это был нокаут, мгновенный и неожиданный, вспоминает последний глава ГДР Эгон Кренц. Сам политик после крушения Берлинской стены шесть с половиной лет провел в немецкой тюрьме. Он до сих пор уверен: тогда жители востока страны совершили серьезную ошибку.

«Вся восточно-германская элита была заменена. Восемьдесят пять процентов ученых, учителей, врачей, юристов были заменены. Все посты заняли люди, пришедшие с Запада», - рассказал Кренц «Звезде».

Заброшенные дома, разрушенные заводы и совсем не по-немецки кое-как залатанные дороги. Именно так сейчас выглядит Восточная Германия.

На бывшей территории ГДР ниже зарплаты, выше безработица. Все потому, объясняет депутат Бундестага Роман Ройш, что к жителям востока с самого начала относились как к проигравшим в холодной войне.

Проиграла не только ГДР, но и вся восточная Европа, уверен историк и политик Юрген Поль.

«От воссоединения проиграла не только Германия. Проиграла так же и Россия, которой было обещано, что НАТО не будет приближаться к ее границам. Что мы видим сейчас?», - говорит специалист.

На торжества, посвященные тридцатилетию падения Берлинской стены приезжает госсекретарь США Майкл Помпео. Его подарком для Германии должен был стать памятник Рональду Рейгану, который запечатлен в момент, когда обращается к Горбачеву со словами: «Снесите эту стену». Однако жителям Берлина эта идея пришлась не по душе, даже на балконе посольства видеть они его не пожелали, пришлось поставить во внутреннем дворе.

Сейчас, оглядываясь назад, многие немцы испытывают чувство разочарования: нет больше бесплатного образования, льготного жилья, безопасных улиц. Копаясь в воспоминаниях о жизни в ГДР, они все чаще задаются риторическим вопросом: «А туда ли ты занес нас, ветер перемен?».