«Пожалуйста, откройте»: последнее видео с участием Паши Фейсконтроля растрогало Сеть

Последнее видео с участием Паши Фейсконтроля (Павел Пичугин) в его Instagram набирает десятки тысяч просмотров. В субботу, 9 ноября, самый известный в России клубный промоутер умер от остановки сердца в возрасте 38 лет.

На ролике, опубликованном более недели назад в Instagram, Фейсконтроль подходит к закрытому клубу. Девушка, которая снимает видео, в шутку говорит Паше о том, что заведение уже не работает.

«Пожалуйста, откройте. Я хочу работать, дайте работу», - отвечает он и встает у входа в закрытое заведение.

В конце ролике Фейсконтроль так же иронично сокрушается над тем, что клуб не работает.

Пользователи оставляют под роликом многочисленные комментарии, на которых выражают соболезнования в связи с уходом Паши.

«Бро, это серьезно!? Ты что придумал, дуралей!? Без тебя никак», - пишет один из комментаторов. «Прощай, легенда», - сокрушается другой пользователь.

Информацию о смерти Паши Фейсконтроля ранее «Звезде» подтвердил DJ Smash, который являлся другом и коллегой Пичугина.