Смертельное ДТП с участием маршрутки произошло под Курском

В Курской области вблизи поселка Линец Железногорского района произошло столкновение грузовика, внедорожника и рейсового микроавтобуса. Страшное ДТП случилось около шести часов вечера в воскресенье, 10 ноября. Сообщается, что один человек погиб, 13 пострадали.

«Грузовик «МАЗ» при выезде на главную дорогу в сторону деревни Линец, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Great Wall Hover. После столкновения внедорожник выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Peugeot», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Курской области Лилия Каменева курскому еженедельнику «Друг для друга».

На данный момент известно, что в китайском внедорожнике двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб на месте. В микроавтобусе пострадали 11 пассажиров. Все 13 человек доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

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На месте ДТП работают спасательные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. По предварительной информации, в рейсовой маршрутке, следовавшей из Курска в Брянск, находились 16 пассажиров. После столкновения с внедорожником, микроавтобус слетел в кювет.