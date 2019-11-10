В США отказались вечно оказывать военную помощь Украине

США не готовы вечно оказывать Украине военную помощь. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, отметив, что Вашингтон надеется на договоренности между Киевом и Москвой.

«Я не стану строить предположений, что будет потом. Я надеюсь, что Россия и Украина смогут поладить, будет какой-то мирный договор или соглашение. Никто не может заставить США вечно делать то, что мы сейчас делаем (оказываем военную помощь Украине - прим. ред.)», - сказал О'Брайен в эфире CBS.

Советник при этом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером, оказавшим Украине военную помощь.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о заинтересованности его страны в Украине. В частности, Помпео отметил, что проектом Штатов в этом государстве является «мир и стабильность».