Что делать, если отказали тормоза: эксперты дали советы по выживанию

На дорогах могут произойти разные ситуации, в том числе отказ тормозов у автомобиля. О том, что нужно делать в таких случаях, чтобы не пострадать рассказали эксперты по выживанию.

В первую очередь специалисты посоветовали предупредить о проблеме других участников движения.

«Не стоит стесняться жать на гудок и мигать дальним светом. Освобожденная полоса уже намного повышает шанс благополучного исхода», - приводит издание Trendymen мнение экспертов.

Затем необходимо начать прерывисто давить на педаль тормоза: хоть тормозная система и отказала, но такими действиями водитель создаст давление внутри нее и ход машины немного замедлится.

Далее нужно перейти к поочередному понижению передач, выжимая при этом сцепление. На коробке автомат надо просто перевести рычаг на отметку L.

А вот стояночный тормоз, или как его еще называют «ручной», резко лучше не дергать. Рукоять «ручника» стоит отжимать плавно, при этом важно быть готовым быстро отпустить ее, если вдруг колеса начнут блокироваться.

Остановить машину также можно контактным торможением. Автомобиль жалко, но это всего лишь техника. Притирайтесь к бордюру, а еще лучше к высокому отбойнику - это обязательно замедлит движение транспортного средства.