«Безумная боль и бред»: звезду «Дома-2» экстренно госпитализировали

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала, как чувствует себя после госпитализации на Сейшельских островах. Она призналась, что пять дней терпела безумную боль и могла говорить только шепотом.

«Эти пять дней были самыми страшными в моей жизни… Другая страна, чужой язык, полное непонимание своего здоровья. Мама в другой стране, любимый накануне улетел... Пять дней высокой температуры, пять дней безумной боли в животе, бред, упадок сил, я даже ходить не могла… Все эти дни мне капали но все было тщетно», - написала Ефременкова в своем Instagram.

Девушка сообщила, что врачи сумели ей поставить диагноз и сбить температуру. Благодаря этому, уменьшились боли в животе.

© efremenkovvva, instagram

«Спасибо маме. Я даже не представляю, как разрывалось ее сердце, когда она слышала вместо голоса шептание своего ребенка и тихо на другом конце сходила с ума», - поблагодарила Ефременкова.

Она также поблагодарила своего любимого мужчину, друзей и коллег. Она добавила, что говорить о полном выздоровлении пока еще рано, но она уверенными шагами идет на поправку.