Вандалы устроили фотосессию на фоне оскверненной памятной доски Жукову в Одессе

В Одессе радикалы осквернили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову. Вандалы исписали памятник красной краской.

Этот акт молодые люди приурочили ко Дню украинского языка и письменности. После совершения правонарушения вандалы сделали фото на фоне доски и выложили снимки в Сеть.

В комментарии к фотографии радикалы заявили, что украинской власти нужно быстрее завершить в стране процесс декоммунизации, чтобы народ перестал выражать свое недовольство подобным образом.

В конце октября украинские националисты разрушили и уничтожили барельеф маршалу Жукову, расположенный на здании Приморского военкомата в Одессе. Официальный представитель МИД РФ, комментируя произошедшее, назвала радикалов, причастных к этому акту вандализма, «зверьем».