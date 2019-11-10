Опубликовано видео столкновения двух пассажирских автобусов в Уфе

Пользователи Сети опубликовали видеозапись момента столкновения двух пассажирских автобусов в Уфе. На кадрах видно, что одно из транспортных средств внезапно меняет траекторию движения, после чего выезжает на встречную полосу, где происходит ДТП.

По данным управления ГИБДД по Башкортостану, инцидент произошел на улице Мушникова. Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя маршрутного автобуса.

«Пятидесятилетний мужчина за рулем автобуса Hyundai из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом. Со слов пассажиров автобуса Hyundai, водителю вдруг стало плохо и он потерял управление. Спустя некоторое время он скончался в карете скорой помощи», - информируют правоохранители.

В ГИБДД также сообщили, что пассажиры автобусов в ДТП не пострадали. По факту случившегося проходит проверка.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, и вскоре видеозапись аварии была опубликована в Сети.