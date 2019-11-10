Оружие Кремля: почему русский язык так пугает Запад

На этой неделе, во вторник, 5 ноября, в Кремле состоялось заседание Совета по русскому языку под председательством Владимира Путина. В одном зале - писатели, поэты, литературоведы, депутаты и министры. Почти три часа они обсуждали, как и от кого нужно спасать родной язык.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней, и это тоже должно быть понятно и ясно, все то же давление, прямое нарушение прав человека. В том числе право на родную речь, на культуру и историческую память», - заявил президент РФ.

Западная пресса отреагировала на это однозначно - «в России даже язык может быть оружием». Что же могло так напугать Запад? Почему в Прибалтике, где проживает очень много русскоговорящих людей, с языком борются с каким-то маниакальным упорством?

Почему чем больше запретов на русский язык стараются ввести на официальном уровне, тем сильнее он пробивает себе дорогу - смотрите в репортаже Юлии Шатиловой.