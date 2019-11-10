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Майли Сайрус замолчала: певица лишилась голоса после операции

Роман Захаров
19:03 10.11.2019
Из-за проблем со здоровьем поп-диве придется отложить работу над новым альбомом.
Майли Сайрус замолчала: певица лишилась голоса после операции
© Фото: Wieseface to face, Globallookpress

Популярная американская исполнительница Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. В ближайшем будущем девушке придется поберечь связки и голос, при этом врачи рекомендовали ей первые несколько месяцев даже не разговаривать.

Как рассказали родственники поп-дивы, о том, что у Сайрус больные связки, она не знала до самого последнего момента. Лишь когда месяц назад девушка попала в больницу с диагнозом «тонзиллит», врачи сказали, что ее нужно оперировать. В противном случае, уверяли медики, последствия могли быть самыми непредсказуемыми.

Как пишет «360», до конца 2019 года популярной певице предстоит по меньшей мере еще одна операция. После этого ее ждет реабилитация продолжительностью не менее нескольких недель.

В материале отмечается, что из-за проблем со здоровьем Майли Сайрус придется отложить работу над новым альбомом как минимум до 2020 года.

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