Лавров и глава МИД Армении открыли в Ереване выставку к 75-летию Победы
Официальный визит главы МИД РФ в Армении продлится до 11 ноября.
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В воскресенье вечером, 10 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Армении Ереван.
Дипломат встретился с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сообщается, что официальный визит Сергея Лаврова в Армению продлится до 11 ноября. В программе пребывания запланированы встречи с президентом страны Арменом Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других международных форумах, передает РИА Новости.