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СМИ назвали орудие убийства аспирантки СПбГУ

Лина Давыдова
18:13 10.11.2019
По информации источника ТАСС, убийство девушки могло произойти во время ссоры.
СМИ назвали орудие убийства аспирантки СПбГУ
© Фото: Следственный комитет России по Санкт-Петербургу

Убитая в Санкт-Петербурге аспирантка СПбГУ была застрелена 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах. По словам собеседника агентства, по предварительным данным, убийца застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате. Источник также сообщил, что это могло произойти во время ссоры.

О жутком убийстве, произошедшем в Санкт-Петербурге, стало известно 9 ноября. Сотрудники полиции вытащили упавшего в реку Мойку мужчину. Рядом с ним в воде плавал рюкзак, в котором правоохранители обнаружили пистолет и отрубленные женские руки.

По данным ряда изданий, этим мужчиной оказался 63-летний профессор Олег Соколов, а погибшей девушкой - 24-летняя аспирантка СПбГУ, с которой Соколов находился в романтических отношениях. Позже в местных СМИ появилась информация, что во время обысков в квартире Соколова нашли тело жертвы.

В СК РФ не разглашают имя подозреваемого в убийстве. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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