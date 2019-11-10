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Путин призвал решительно и целеустремленно бороться с коррупцией

Лина Давыдова
19:11 10.11.2019
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником и призвал правоохранителей к решительным действиям в борьбе с коррупцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Сотрудники МВД должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму, а также всем попыткам расколоть российское общество. Об этом на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел заявил президент РФ Владимир Путин.
 
Как подчеркнул глава государства, сегодня каждый представитель МВД должен соответствовать самым высоким требованиям.

«Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России», - добавил президент.

Владимир Путин также отметил выдержку и ответственность сотрудников полиции и других подразделений МВД, которые охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность на дорогах.  Президент призвал «решительно и целеустремленно» действовать в борьбе с коррупцией, организованной преступностью  и наркоторговлей. В то же время он подчеркнул, что в этом направлении МВД получает и будет получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства.

В поле особого внимания, добавил Путин, следует держать и ситуацию с миграцией. Он отметил необходимость выявлять и устранять любые нарушения миграционных норм и правил, создавать комфортные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, студентов и специалистов.
Президент России поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу. Он также напомнил, что в этом году около 500 представителей органов внутренних дел были удостоены государственных наград, среди них есть те, кто погиб, сражаясь за страну и ее народ.

«Они всегда будут с нами в одном строю, живым примером доблести, мужества, верности присяге», - подчеркнул президент, добавив, что именно такие люди, с сильным характером и нравственным стержнем, определяют облик органов внутренних дел.

Глава государства выразил уверенность, что ключевым принципом работы для правоохранителей было и будет уважение к человеку, его правам, обязанностям и свободам, а также готовность по первому зову прийти на помощь тем, кто столкнулся с произволом.

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