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Названы самые популярные безвизовые курорты в декабре

Ян Брацкий
18:49 10.11.2019
В большинстве стран можно совместить пляжный отдых с активной экскурсионной программой.
Названы самые популярные безвизовые курорты в декабре
© Фото: Pixabay

Туроператоры перечислили страны с самым доступным зимним пляжным отдыхом. В список вошли как хорошо известные российскому туристу побережья, так и экзотические курорты, на которые можно отправиться в декабре 2019 года.

Особой популярность пользуется Таиланд, причем в любое врем года, отмечают эксперты. Для въезда в страну не нужна виза, а вода на местных пляжах практически всегда теплая. В канун новогодних праздников эксперты советуют выбирать побережье Краби, Сималанских островов или Пхи-Пхи. Здесь можно найти развлечения на любой самый взыскательный вкус, от прогулок на слонах до шоу с участием аллигаторов. Стоимость недельного тура в Таиланд составляет от 67 тысяч рублей на человека, сообщает «Bn онлайн журнал».

Еще одной привлекательной туристической точкой на карте для россиян является Вьетнам. Если вы не планируете задерживаться в стране свыше стандартных двух недель, о визе можно не беспокоиться. В декабре для отдыха больше подходят южные курорты страны, в других регионах в это время года достаточно прохладно. Во Вьетнаме турист сможет поправить здоровье - в большинстве курортов расположены медицинские центры. Тур на двоих в декабре стартует от 73 тысяч рублей.

Путевки в ОАЭ россияне раскупают с большой охотой, отмечают сотрудники туристических фирм. Спрос возрастает зимой, когда в Эмиратах довольно комфортная погода - нет палящего солнца, а кроме пляжного отдыха, доступны самые разнообразные экскурсии. Отправиться в Дубай в декабре можно за 42 тысячи рублей.

Недорого и без оформления визы можно отдохнуть и в Доминиканской Республике. Этот регион находится в центральной части Америки. Для отдыха наиболее подходит вторая половина месяца, когда завершается сезон дождей. Стоимость предновогоднего тура рассчитывается индивидуально, в зависимости от выбранного отеля.

Не меньше впечатлений у туриста оставит отдых в соседней Кубе. В декабре воздух на Острове свободы прогревается до 27 градусов, а дожди прекращаются. Купание в океане можно совместить с походами на карнавальные шествия и различными экскурсиями.

Познать культуру древних ацтеков и майя можно в Мексике, для посещения которой декабрь подходит идеально. Помимо обширной экскурсионной программы, на мексиканских курортах можно найти обилие дискотек, баров и развлечений на любой вкус. Жители России могут отдохнуть в Мексике без визы, если срок пребывания за границей не превышает 180 суток.

Лидер по количеству отдыхающих из России - Турция. Большинство посещает эту страну летом, но и зимой там есть на что посмотреть, напоминают специалисты в области туризма. Холодное время года здесь отличается умеренной и комфортной температурой, а гиды предлагают на выбор массу интересных мероприятий с посещением античных замков и современных торговых центров. Стоимость путевки в декабре 2019 года начинается от 43 тысяч рублей.

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