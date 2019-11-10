Названа дата прощания с Пашей Фейсконтролем

Паша Фейсконтроль будет похоронен во вторник, 12 ноября, на Рогожском кладбище в Москве. Об этом сообщил близкий друг промоутера, ведущий Дмитрий Ежиков, более известный как Дима Еж.

«Похороны во вторник на Рогожском кладбище. Время будет позже. Поминки в WOW», - приводит слова Ежикова телеканал «360».

Друг скоропостижно скончавшегося Паши Фейсконтроля пояснил, что WOW - это известный столичный клуб, в котором в последнее время работал Павел Пичугин.

Накануне, в субботу, 9 ноября, стало известно о смерти Паши Фейсконтроля, которому было всего 38 лет. Дима Еж предположил, что у его друга мог оторваться тромб. Он сообщил, что Паша нигде не гулял и не тусовался. Был был дома один и даже успел вызвать скорую помощь.

Знаменитые друзья Павла Пичугина утверждают, что он вел здоровый образ жизни, не пил и не жаловался на свое самочувствие.