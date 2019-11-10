Адвокат сообщил о признании доцентом СПбГУ вины в убийстве аспирантки

Следователи допросили доцента СПбГУ Олега Соколова по делу об убийстве 24-летней девушки. Профессор дал признательные показания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

По информации СМИ, 9 ноября сотрудники полиции вытащили упавшего в реку Мойку мужчину, которым оказался профессор СПбГУ Олег Соколов. Правоохранители обратили внимание на рюкзак, который оказался в воде рядом с доцентом. Открыв его, стражи порядка обнаружили пистолет и две женские руки.

По данным местных журналистов, в квартире Соколова были найдены другие части тела девушки. Убитая - 24-летняя аспирантка СПбГУ, с Соколовым ее связывали романтические отношения.

В СК РФ имя подозреваемого в убийстве не разглашается. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.