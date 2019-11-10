Оттаскали за ухо: участник АТО напал в прямом эфире на украинского журналиста

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение » и бывший участник так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Тарас Елейко во время прямой трансляции ток-шоу «Говорит великий Львов» оттаскал за ухо журналиста Руслана Коцабу, утверждая, что сотрудник СМИ якобы работает на ФСБ. Видеозапись телепередачи была опубликована на YouTube.

Возмущение «ветерана» АТО вызвало заявление Коцабы о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с протестующими в связи с началом разведения сил в Донбассе, а также добиться проведения встречи в «нормандском формате».

«Ты лжец и манипулятор!» - закричал Елейко и вцепился своему оппоненту в ухо.

Не совсем понятной остается реакция ведущего: вместо того чтобы успокоить разбушевавшегося «ветерана», он начал его поддерживать, параллельно обращая внимание Коцабы на то, что Елейко воевал в Донбассе, а следовательно, заслуживает уважения.

Руслана Коцабу зимой 2015 года арестовали за призыв бойкотировать очередную волну мобилизации на Украине. Суд приговорил его к 3,5 года тюрьмы, признав виновным в препятствовании деятельности ВСУ, при этом оправдав по еще одной инкриминируемой ему статье - «Государственная измена».

Летом 2016 года Коцабу признали невиновным и отпустили из-под стражи, однако через года Высший специализированный суд Украины назначил новое рассмотрение дела об измене родине. В феврале прошлого года суд вернул в прокуратуру обвинительный акт в отношении Руслана Коцабы.