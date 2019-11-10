Представители России и Ирана обменялись кубиками бетона в честь начала строительства второго блока АЭС «Бушер»

Вице-президент Ирана, который также является руководителем Организации атомной энергии страны, Али Акбар Салехи и первый заместитель генерального директора Росатома Александр Локшин в честь начала строительства второго блока АЭС «Бушер» обменялись символическими кубиками бетона. Об этом сообщили в российском посольстве в Иране.

По словам представителя посольства, Салехи и Локшин поставили автографы на кубиках и обменялись ими. После этого стартовал процесс по заливке «первого бетона» в фундамент будущего энергетического блока № 2, пишет РИА Новости.

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Сооружение энергоблоков АЭС «Бушер» считается самым крупным российско-иранским проектом. Осенью 2014 года между Россией и Ираном был подписан контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер» (проект «Бушер-2») на условиях «под ключ».

На втором и третьем блоках будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, которые отвечают наиболее высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Предположительно, на реализацию проекта «Бушер-2» уйдет десять лет.