Польша передала задержанного украинского националиста Мазура на поруки консулу

Власти Польши передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России националиста Игоря Мазура. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, на время ожидания и рассмотрения запроса об экстрадиции Мазур будет проживать в Генконсульстве. Денисова также добавила, что суд по избранию задержанному меры пресечения не состоится.

Игорь Мазур был одним из лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО. Сейчас он является действующим сотрудником секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Девятого ноября его задержали в Польше по запросу России.

В 2014 году СК РФ завел против Мазура уголовное дело. В России он подозревается в членстве в неонацистских организациях, совершении военных преступлений, а также в участии в террористической деятельности.